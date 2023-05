(Di lunedì 29 maggio 2023), è sempre più caos armato. La battaglia diDa un lancio di Agenzia Nova : "E' tornata la calma in alcuni quartieri della capitale della, che erano stati teatro di scontri ...

... importante città costiera della Tripolitania, tra i punti principali delle partenze dei migranti e snodo cruciale delle esportazioni di prodotti petroliferi della. Il ministero della Difesa ...Dal dramma dell'evacuazione attraverso il ponte distrutto di Irpin, al Davide ucraino che... che non verrà evacuata da Kabul o quella dei migranti imprigionati in. Frammenti di inferno ...Nel Darfur dove siaspramente il bilancio è il doppio . La stima è per difetto, potrebbero ... avverte l'Onu, e cercare scampo nei Paesi vicini, verso i porosi confini a nord con Ciad,e ...

In Libia si combatte a Tripoli e a Zawiya ma i securisti al governo in Italia cianciano di porto sicuro Globalist.it

Altro che stabilizzazione. La Libia è un mosaico “impazzito” di tribù e milizie in guerra tra di loro. E a ROma c'è ancora chi vaneggia di elezioni ...