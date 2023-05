In cima all’Everest per la prima volta | 70 anni fa

...del mondo dopo aver trascorso una notte in alta quota sulla... John Hunt, per dare l'assalto finalegrazie alla sua ...... non può fermarsi davanti agli applausi e ritenerli ladel ...fermarsi davanti agli applausi e ritenerli ladel suo, ...a livello di campagna abbonamenti per favorire altri sold out'...... ma la narrazione di un semplice portatore cresciuto'ombra di quellache riuscirà a conquistare lui, primo nella storia, con il compagno neozelandese Hillary. Mick Conefrey ,1953. L'...

29 maggio 1953. Due uomini (e una foto) in cima all’Everest Montagna.tv