In campo in carrozzina contro l'arbitro: presidente del Lecco inibito fino a metà agosto La Gazzetta dello Sport

Nella partita di playoff persa contro il Pordenone, Di Nunno aveva insultato il direttore di gara brandendo un bastone e poi lo aveva strattonato. Due mesi di inibizione anche al dirigente Maiolo ...Clamorosa protesta del proprietario del Lecco, allo stadio 'Rigamonti-Ceppi', dopo la concessione del rigore che ha deciso l’andata del secondo turno dei playoff di C a favore del Pordenone. Dopo la t ...