IMU 16 giugno | rischi grosso se non verifichi le delibere del Comune | Dove le trovi facilmente

Leggi su ilovetrading

(Di lunedì 29 maggio 2023) Il 162023 è una data molto importante per l’IMU: è fondamentale reperire alcuni dati dalledei Comuni. Per calcolare di quanto dovuto di IMU sia per quanto riguarda l’acconto che il saldo, per il 2023, e necessario studiare con attenzione lecomunali. Masi trovano queste informazioni? La scadenza dell’acconto dell’IMU è vicinissima: il 162023 tutti i proprietari di immobili diversi dalla prima abitazione (che non sia di lusso) devono provvedere al versamento. Acconto IMU,trovare le aliquote dei comuniNon bisogna però dimenticare che per il calcolo dell‘IMU èroso conoscere le aliquote applicate dalin cui l’immobile è ubicato. Per il saldo di dicembre si applicheranno le aliquote deliberate entro ...