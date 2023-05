Imprese e trasformazione digitale | traina il Sud I dati di InfoCamere

Leggi su formiche

(Di lunedì 29 maggio 2023) Ladel sistema economico italiano ha un forte impulso che viene dal Mezzogiorno. In dieci anni, infatti, le aziende che offrono servizi per lo sviluppo di attività digitali in Italia sono cresciute del 37 per cento a fronte di una crescita dell’intero comparto dei servizi che si ferma al 13,5%. Sono questi, in sintesi, ipiù significativi che emergono dalla ricerca realizzata dal Team Data Scientist di, sulla base deiMov. Cresce, insomma, il numero delleche si avviano allae, con loro, cresce anche l’offerta dei servizi indispensabili a intraprendere questo percorso. Lo studio ha focalizzato l’attenzione sui settori di attività che più di altri ...