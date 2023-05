Importuna i clienti della Galleria Borromea e poi aggredisce la Polizia Locale | denunciato 24enne

(Di lunedì 29 maggio 2023) Il giovane, completamente ubriaco, ha tentato di introdursi nella vettura di un nonno in compagnia dei suoi due nipotini. Poi è fuggito in un parco vicino dove è stato raggiunto dagli agenti

Il giovane, completamente ubriaco, ha tentato di introdursi nella vettura di un nonno in compagnia dei suoi due nipotini. Poi è fuggito in un parco vicino dove è stato raggiunto dagli agenti ...Ha forse bevuto troppi alcolici, manifestandosi aggressivo. E per questo la serata di un giovane di 25 anni è finita in stato di arresto. È accaduto la scorsa notte a Baiso. Il ragazzo, poco dopo le d ...