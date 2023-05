Il voto in Spagna sposta il paese a destra

(Di lunedì 29 maggio 2023) Gli elettori spagnoli si sonoti nettamente anelle elezioni regionali e amministrative di ieri, dando al Partito popolare (Pp) un'importante spinta in vista delle elezioni politiche della fine dell'anno. Il Partito socialista del premier, Pedro Sánchez, ha limitato i danni, mantenendo circa il 28 per cento dei voti a livello nazionale, un punto in meno rispetto alle stesse elezioni del 2019. Ma il Pp di Alberto Núñez Feijóo è arrivato in testa con oltre il 31 per cento, otto punti in più rispetto a cinque anni fa. Il partito di estremaraddoppia, passando dal 3,5 a oltre il 7 per cento, mentre l'estrema sinistra dei movimenti legati a Podemos e i liberali di Ciudadanos quasi scompaiono. I socialisti dovrebbero perdere il potere in quasi tutte le grandi città. A Madrid e Valencia il Pp avrebbe la maggioranza ...

