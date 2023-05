Il Sindaco di Udine incontra gli Universitari

Leggi su udine20

(Di lunedì 29 maggio 2023) Oggi a Palazzo D’Aronco ildi, Alberto Felice De Toni, insieme agli Assessori Federico Pirone e Arianna Facchini, hato una delegazione di studenti di UDU per parlare della casa dello studente di viale Ungheria, ormai chiusa dal 2017. Durante l’incontro sono stati ripercorsi i passaggi degli ultimi anni che hanno portato alla protesta degli studenti di qualche giorno fa. La delegazione ha lamentato una mancanza di dialogo con le istituzioni negli anni passati “Chiediamo a Comune, Regione e Università di essere ascoltati – ha dichiarato Ambra Canciani, in rappresentanza degli– Questo primo incontro dimostra un’apertura della nuova Amministrazione, ora speriamo che ilci spalleggi per portare avanti le nostre istanze.” Ilha ...