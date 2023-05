Il saluto di Fabio Fazio alla Rai | “Attesi segnali che non sono mai arrivati”

Leggi su tpi

(Di lunedì 29 maggio 2023) Ieri sera, domenica 28 maggio 2023, su Rai 3 è andata in onda l’ultima puntata della stagione di Che tempo che fa. L’ultimo atto in Rai diche, come noto, ora passerà al Nove. Il momento scelto dal conduttore per l’ultimoRai è coinciso con il congedo di Luciana Littizzetto, che con la sua lunga letteraRai ha segnato questo appuntamento finale di Che Tempo Che Fa sulle reti Rai dopo vent’anni., che fino a quel momento della trasmissione aveva solo sfiorato l’argomento, decide quindi di sbottonarsi e dire alcune parole in merito all’addio. Il conduttore è partito dai ringraziamenti, sottolineando anche, e in modo sottile, un aspetto riguardante le ragioni di questa scissione: “Vorrei anche dire grazie a tutti quelli che sifatti ...