Il Papa premia Mattarella | Testimone coerente e garbato di servizio e responsabilità | mai sul piedistallo

(Di lunedì 29 maggio 2023) Francesco conferisce al Presidente della Repubblica il riconoscimento intitolato aPaolo VI. E cita il suo impegno per la pace, quanto mai "urgente" oggi. Il Capo dello Stato devolve il premio agli edifici alluvionati della comunità Giovanni XXIII in Romagna

FrancescoSergio Mattarella per l'impegno politico ' La politica è la forma più alta di carità '.Francesco cita Pio XI , durante il conferimento al presidente della Repubblica Sergio ...... in modi diversi, testimoniano la vitalità dell'eredità spirituale diMontini, viene conferito a Mattarella "per la sua dedizione al bene comune in un impegno politico ispirato ai valori ...Il Presidente della Repubblica italiana "maestro" e "testimone coerente e garbato di servizio e responsabilità". E' l'omaggio che ilha fatto al Capo dello Stato Sergio Mattarella, dopo il conferimento del Premio Paolo VI da parte dell'Istituto Paolo VI di Brescia che il Pontefice ha voluto dare di persona a Mattarella. Il ...

Il presidente della repubblica ha devoluto il Premio Paolo Vi agli alluvionati. Fadda, neo presidente dell Comunità: «Una straordinaria provvidenza» ...CITTA’ DEL VATICANO (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto da Papa Francesco il “Premio Paolo VI”, nella Sala Clementina del… Leggi ...