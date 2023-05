Il nuovo Hotel Butterfly lancia la stagione estiva 2023 al Foro Italico

(Di lunedì 29 maggio 2023) Illacon l’opening ufficiale del 1° giugno. Atmosfere oniriche e suggestive, tra arte, luci ed emozioni visionarie, contraddistinguono gli spazi del locale di Giancarlo Battafarano (Giancarlino), Daniele Quattrini, Edoardo Caracciolo e Vittorio Paladino che, per il settimo anno consecutivo, animerà le calde notti romane in una nuova location. Gli spazi dell’, infatti, condurranno gli ospiti direttamente all’interno del villaggio sportivo del, a ridosso dei campi del tennis mondiale, con ingresso da piazza Lauro de Bosis 3. All’ombra dello Stadio Olimpico, tutte le sere a partire dalle ore 19:00 e fino alle 2:00, la proposta ...

L'ensemble vocale statunitense sbarcherà nell'isola sull'onda deldisco ' Fifty ' , ... del tour operator ViaggieMiraggi, di Radio Popolare; dell'Arcidiocesi di Oristano, dell'Mistral2 di ......singolo dalalbum Iltour dei Foo Fighters è appena cominciato La prima tappa del... batterista dei Foo Fighters, è morto a 50 anni in undi Bogotà, dove la band si trova per ...Nella capitale Hanoi stanno per apriredi lusso come Four Seasons , Fairmont , Waldorf Astoria o Ritz Carton , in quello che diventerà ilquartiere del lusso. Secondo Nick Bradstreet , ...

L'albergo del futuro tutto automatizzato e senza personale: «Modello da imitare» ilgazzettino.it

La nuova splendida location interna al Foro Italico, la proposta gastronomica ancora più ricca a partire dall'aperitivo fino a tarda notte insieme alla musica dei migliori dj nazionali e internazional ...Sanremo. E’ arrivato questa mattina, all’esito della conferenza dei servizi riunita in sede deliberativa, il via libera definitivo, soggetto a prescrizioni tecniche più formali che sostanziali, al pro ...