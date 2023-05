Il Napoli che verrà avrà lo scudetto sul petto | ma avrà un’altra anima

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 29 maggio 2023) FALLI DA DIETRO – COMMENTI ALLA 37ESIMA GIORNATA DEL CAMPIONATO 2022-23 Ai cori bolognesi “Noi non siamo napoletani”, i napoletani rispondono “Avanti Romagna, non mollare”. Lezioni di cultura e solidarietà. La partita non doveva decidere nulla. E nulla ha deciso. Se non l’addio al record di Sor Polpetta. Sai che lacrime. Bisognava dare una mano a Osi a consolidare il suo primato di capocannoniere. E il meraviglioso Osi-furia si presenta determinatissimo, buio in volto, cerottone bianco sul labbro. Ne fa due e risolve il problema. Mentre oscenamente su Dazn si consumano fiumi di parole a favore di Lautaro. Meritevole, secondo loro, del Pallone d’Oro. Poi Fra Cipolla manda in campo la panchina, e la mossa, che può sembrare naturale, diventa un monito per il futuro. Senza Osi la partita cambia. Senza Kvara ècosa. Senza Kim si rischia assai. I felsinei rimontano ...