Il ministro Valditara in ospedale dalla prof aggredita in classe | «Serve lo psicologo nelle scuole» – Il video

(Di lunedì 29 maggio 2023) «Ho voluto esprimere la vicinanza mia e dell’intero governo allaessoressa, unaessoressa che ha fatto in modo esemplare il suo dovere nei confronti di un ragazzo che aveva già dimostrato qualche problematicità in passato. Voglio che si colga l’occasione per riflettere sull’introduzione delloa scuola: è un momento particolarmente difficile, il disagio dei ragazzi, anche a seguito del Covid, è molto aumentato». Sono le parole delper l’Istruzione e per il Merito Giuseppeche ha fatto visita all’di Legnano, in provincia di Milano, all’insegnante di italiano Elisabetta Condò, accoltellata nella mattinata di oggi, 29 maggio, da uno studente 16enne durante una lezione presso l’Istituto Emilio Alessandrini di ...