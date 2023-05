Il «ma» pleonastico che nasconde la nostra propensione a mettere le mani avanti

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 29 maggio 2023) «Ci scusiamo ma, per un problema tecnico, non puoi proseguire». È l’avviso, accompagnato dall’invito «riprova più tardi», che con un moto di disappunto – seguito da animati commenti sul web – si vedono comparire ogni tanto sullo schermo dello smartphone i clienti di un primario istituto bancario mentre dalla relativa app stanno cercando di concludere un’operazione. Un disappunto di breve durata, per la verità, perché nella maggior parte dei casi, se si riprova subito, anziché più tardi, si può constatare che il problema tecnico è già superato o magari non è mai esistito, e quindi chissà come nasce quell’avviso. Ma c’è qualcosa che non torna. Sorvoliamo sul «tu» confidenziale che è ormai la norma nei rapporti indiretti impersonali – tramite email o lettere rivolte a una generalità di destinatari – di aziende e enti vari nei confronti della clientela/utenza. Quel che non torna è proprio ...