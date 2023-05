Il Giro d’Italia di Derek Gee

(Di lunedì 29 maggio 2023) Il ciclista canadese si era presentato al via da sconosciuto, ma se ne va strapieno di secondi posti e con molte aspettative per il futuro

... ogni 100 metri c'era un cane lupo legato a un filo'acciaio che ... Neanche la televisione, una volta arrivata in, le ... Mi avrebbe portato a letto neldi 48 ore. Anche lui aveva il ...... tra cui l', nelle questioni concrete di politica estera, ... La teoria della patria blu ci è'esempio, non vale soltanto nel ... ma realmente non è un sogno, è una Turchia che neldi pochi ......Professionale Nazionale Educatori Cinofili) di tutta... che fino a 7 mesi il cucciolo può lasciare ovunque inper casa , ... Tutti i membri della famiglia sono'accordo Se anche solo un ...