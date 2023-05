Il concerto per l' Emilia Romagna | da Zucchero a Elodie Il mega evento con 24 big per aiutare gli alluvionati

(Di lunedì 29 maggio 2023) Laura Pausini,, Ligabue, Mannoia sono alcuni degli artisti che il 24 giugno saliranno sul palco del Campovolo per sostenere le popolazioni colpite dall'alluvione. La musica italiana insieme per la. E' questo lo spirito che anima 'Italia loves', il grandeper sostenere le popolazioni colpite dalla terribile alluvione che si e' abbattuta sul territorio romagnolo, che si terrà il 24 giugno 2023 alla RCF Arena di Reggio(Campovolo). Sul palco questi gli artisti che si esibiranno: Blanco, Elisa, Emma, Giorgia, Luciano Ligabue, Madame, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Negramaro, Laura Pausini, Max Pezzali, Salmo, Tananai,. Segui su affaritaliani.it

Italia loves Romagna: il 24 giugno al Campovolo concerto per gli alluvionati. Pausini e Bersani i primi ad aderire il Resto del Carlino

