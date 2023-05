Il ballottaggio se loil, perlomeno nei comuni capoluogo. Cinque città su sette sono state vinte dai candidati di Fdi, Lega e Fi, mentre il centrosinistra è riuscito a spuntarla solo a Vicenza con ...Il ballottaggio se loil, perlomeno nei comuni capoluogo. Cinque città su sette sono state vinte dai candidati di Fdi, Lega e Fi, mentre il centrosinistra è riuscito a spuntarla solo a Vicenza con ...... Massa, Pisa, Siena, Terni, Ancona e Brindisi), a spoglio terminato sono già 4 (Ancona, Brindisi Massa e Siena) le città che vanno almentre il centrosinistra siper ora la ...

Il centrodestra si aggiudica i ballottaggi, vince in 5 capoluogo su 7 Agenzia askanews

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Segui Tag24 anche sui social In attesa delle prime reazioni a seguito della conclusione delle elezioni amministrative 2023, ecco la situazione delle comunali in Sicilia e Sardegna e dei ballottaggi in ...