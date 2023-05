(Di lunedì 29 maggio 2023) Ilfaai ballottaggi: torna are in Toscana, strappa Ancona, città governata da oltre 30 anni da amministrazioni di centrosinistra, e si afferma anche a Brindisi. Il Pd è in ...

Il quasidelalle amministrative, con l'eccezione di Vicenza, ridisegna la geografia politica dei sindaci da nord a sud. Due avvocati, un agronomo. Vengono dalla società civile e dalla ...Ilfaai ballottaggi: torna a vincere in Toscana, strappa Ancona, città governata da oltre 30 anni da amministrazioni di centrosinistra, e si afferma anche a Brindisi. Il Pd è in ...Si profila un risultato deludente per il Pd di Elly Schlein ai ballottaggi. Sui sette comuni capoluogo al voto, i dem vanno verso la vittoria soltanto a Vicenza (strappandola al) con Vincenzo Possamai, il giovane candidato sindaco che si ...

Il centrodestra fa cappotto e vince 9 a 3, Pd in crisi - Ultima Ora Agenzia ANSA

Il centrodestra fa cappotto ai ballottaggi: torna a vincere in Toscana, strappa Ancona, città governata da oltre 30 anni da amministrazioni di centrosinistra, e si afferma anche a Brindisi. Il Pd è in ...L'ex ministro dem commenta la sconfitta ai ballottaggi da Genova. "Il vento tira a destra, ma non ci sono scorciatoie da prendere: il problema ...