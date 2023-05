Il centrodestra a valanga | nei ballottaggi finisce 5-1 | espugna Ancona e Brindisi Al Pd resta solo Vicenza

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 maggio 2023) Ildi governo si prende cinque vittorie su sei dei centri principali alo.te, l’unico capoluogo di Regione al voto, e. Per Giorgia Meloni e gli alleati è una vittoria piena: ottengono daiil segnale di tenuta sul territorio e non. Da una parte infatti, riconfermano le giunte uscenti in Toscana (Pisa, Massa, Siena), dall’altra strappano al centrosinistra roccaforti storiche come il capoluogo delle Marche. Clamoroso a Terni: il presidente del club di calcio e patron di UniCusano Bandecchi, che si presentavacon le civiche, stravince sul. In Sicilia, dove invece si votava al primo turno, Fdi-Fi-Lega si prendono Catania e Trapani. Sui sette comuni capoluogo ...