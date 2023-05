Il benessere economico degli italiani migliora ma la media europea è lontana

Leggi su formiche

(Di lunedì 29 maggio 2023) Che ildi un Paese non possa misurarsi semplicemente guardando al reddito medio pro-capite è una conclusione largamente condivisa tanto dalla società quanto dagli accademici. Per abbracciare una più ampia interpretazione delumano nelle sue molte sfaccettature, si sono sviluppati, particolarmente negli scorsi decenni, diversi indicatori alternativi, che vanno oltre il ristretto perimetro dei valori monetari della produzione. Aspetti quali l’andamento demografico, la salute, l’istruzione, la giustizia e la sicurezza pubblica sono stati misurati con indici quantitativi ed aggregati in valori medi ponderati per giungere a un unico indicatore da monitorare negli anni. In questo secolo si sono aggiunte indicazioni sulle fondamentali condizioni dell’ambiente che rendono il pianeta vivibile, e sulla sostenibilità anche sociale. In questa ...