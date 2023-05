Il 21 giugno Festa della Musica in centro | aperte le candidature per le band che vogliono esibirsi

Reggia di Caserta gratis per due giorni di inizio, il 2 per ladella Repubblica e il 4 come prima domenica del mese, in cui da disposizioni ministeriali in vigore da qualche anno, si entra gratuitamente in tutti i musei statali. L'...Il futuro è questo: nella Giornata Mondiale della Bicicletta, 32023, facciamosull'Appia Antica a Roma: le due ruote a pedali sono strumento di libertà e pace, dunque gioia di vivere'. ...Il futuro è questo: nella Giornata Mondiale della Bicicletta, 32023, facciamosull'Appia Antica a Roma: le due ruote a pedali sono strumento di libertà e pace, dunque gioia di vivere". ...

Festa del 4 giugno, diretta Rai con Nino D'Angelo e D'Alessio: scelto il presentatore Tutto Napoli

(Adnkronos) – Festa del 2 giugno 2023, sul sito del Quirinale gli eventi e le iniziative per il 77° anniversario della Repubblica Italiana. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha invit ...Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha fornito un aggiornamento sulla festa scudetto che si terrà il prossimo 4 giugno, domenica, dopo la partita contro ...