Idrovore in azione a Conselice | si pompa senza sosta per liberare il Ravennate dall’acqua stagnante – Video

L'acqua non va via nonostante le idrovore in azione da giorni per togliere l'acqua dalle strade e dai campi, tra le provincie di Ravenna e Ferrara. Contadini e aziende aiutano senza sosta. La situazione a Conselice, provincia di Ravenna, è ancora di piena emergenza. Decine di trattori e pompe in fila una poco distante dall'altra, un'azione incisiva che insieme al lavoro delle squadre dei vigili del fuoco sta permettendo di liberare dall'acqua i terreni.

L'acqua non va via nonostante le idrovore in azione da giorni per togliere l'acqua dalle strade e dai campi, tra le provincie di Ravenna e Ferrara. Contadini e aziende aiutano senza sosta ...Non migliora la situazione nei territori alluvionati dell'Emilia-Romagna, gli abitanti sono alle prese anche con chi tenta di rubare le idrovore o il carburante per alimentarle. "Ci sono gli sciacalli ...