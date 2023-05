Idratano | regalano un effetto sun-kissed e migliorano l' aspetto della pelle Ecco perché provarle!

Leggi su iodonna

(Di lunedì 29 maggio 2023) Le CC cream corpoun finish luminoso e satinato a ogni, intensificano l’abbronzatura e soprattutto permettono di minimizzare rossori, capillari in evidenza e coloriti pallidissimi. Da segreto di bellezza coreano, diventano dunque nuovi must have nella beauty routine body che agiscono come un fondotinta leggero, senza appesantire nè macchiare i vestiti. Perfette per mostrare subito gambe, braccia e décolleté. CC Cream corpo: le creme colorate guarda le foto CC cream corpo: le nuove creme idratanti e colorate Tra le nuove tendenze beauty per l’estate 2023 ...