“I miei figli nessuno li deve toccare | ora vi faccio la guerra” | lo sfogo della tiktoker Very di Very&Sasy dopo l’accoltellamento del figlio

(Di lunedì 29 maggio 2023) “Ili, ora vila”. In un video caricato su TikTok, la musicista e influencer napoletana, del duo&Sasy (più di un milione di follower ndr) si è sfogata con rabbiadi suoo adolescente. Il fatto è accaduto nel centro di Napoli, in un locale di via Carrozzieri a Monteoliveto, nei pressi di piazza del Gesù, dove un 13enne ha ferito con un coltello ilo 15ennecoppia. “avergli suturato due ferite all’addome, è stato posto sotto osservazione per accertare che non ci fosse il danneggiamento di organi interni. I medici hanno riscontrato ...

..."tra le cause dell'insuccesso deidei poveri nella scuola" c'è "la mancanza di qualche libro in più in casa". Nelle abitazioni delle mie "Barbiana" ci son solo i libri di scuola. Quando i...'Quando ierano piccoli dicevo loro di rivolgersi a chi indossava l'uniforme nel caso si trovassero in difficoltà. Non so se lo farei ancora' ha detto Elena Mantovani, portavoce dell'...Però in casa credo mi abbiano fatto più ridere idi quanto abbia fatto io con loro ' ha raccontato il comico durante un'intervista. Ha proseguito: 'Faccio una confessione: ho rubato loro ...

"I miei bimbi sono in pericolo Fate qualcosa" il Resto del Carlino

"La rivincita e il successo di cui solo i sognatori sono capaci. Perché i sogni, se vuoi, diventano realtà", è la premessa dell'autobiografia. L'autrice ne parla a Tgcom24 ...L’ex portiere nerazzurro e della Nazionale dopo una grande carriera ha vissuto una vita avventurosa come allenatore e uomo spettacolo e resta uno dei personaggi più amati e popolari del calcio italian ...