(Di lunedì 29 maggio 2023) Il 33enne capogruppo dem in regione si è imposto per circa 500 voti sul sindaco uscente Francesco Rucco. Decisiva la scelta di tenere i big del Pd (segretaria compresa) lontani dalla campagna elettorale

... dopo essere andati in pensione,in politica. DA GRASSO A DE RAHO Il primo della serie è ... Appena andato in pensione venne chiamato dal governatoreVincenzo De Luca a far parte della sua ...'Il cda si spacca, ma le nomine. Annunziata via (Ipotesi Maggioni). Anche Augias in fuga', ... Meloni ha chiesto un occhio di riguardo da parte dell'Ue e incassa il grazie del presidente...... ci fa avviare i percorsi ma poi per pagareanche anni, dobbiamo ancora ricevere i saldi di ... I, inoltre, hanno presentato una mozione per impegnare il governo regionale a rivedere e ...

I dem passano a Vicenza: così ha vintol'anti Schlein Possamai ilGiornale.it

Il 33enne capogruppo dem in regione si è imposto per circa 500 voti sul sindaco uscente Francesco Rucco. Decisiva la scelta di tenere i big del Pd (segretaria compresa) lontani dalla campagna elettora ...I risultati delle indagini in Germania sul sabotaggio di Nord Stream condurrebbero all'Ucraina. Un'accusa pesante di Berlino a Zelensky.