I ballottaggi confermano  «l' effetto Schlein»; stravince il centrodestra

(Di lunedì 29 maggio 2023) Non è una buona giornata per il Pd, o meglio: non è una buona giornata per la sinistra in generale, in Italia ed in Europa. Ilo delle amministrative è andato in maniera netta alche vince un po’ o ovunque, cominciando da Ancona, dove la sinistra governava da 30 anni) oltre che a Brindisi, Pisa, Siena, Massa; a Terni grande successo di Stefano Bandecchi, il candidato delle liste civiche che ha sconfitto il(la sinistra era già uscita con le ossa rotte al primo turno). Unico momento di soddisfazione per i Dem il successo a Vicenza di Giacomo Possamai (50,54%, questione di pochi voti). E anche i risultati sul primo turno in arrivo dalla Sicilia confermano il trend di superiorità della coalizione di governo, rispetto all’opposizione. Eppure, due settimane fa, dopo il primo turno in cui il ...