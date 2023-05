Hypnotic | recensione del film di Robert Rodriguez

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 29 maggio 2023) Il, 2023. Regia:. Cast: Ben Affleck, Alice Braga, J.D. Pardo, Hala Finley, Dayo Okeniyi, Jeff Fahey, Jackie Earle Haley, William Fichtner. Genere: thriller, fantascienza. Durata: 94 minuti. Dove l’abbiamo visto: al Festival di Cannes, in lingua originale. Trama: Mentre indaga sulla scomparsa della propria figlia, un poliziotto si ritrova coinvolto in un complotto legato a un misterioso criminale dotato di poteri ipnotici. Dopo una breve parentesi su Netflix (e l’incursione seriale per Disney+ con episodi di The Mandalorian e The Book of Boba Fett), il cineastaè tornato con undestinato alle sale, presentato prima in versione non definitiva al festival South by Southwest (che si svolge ad ...