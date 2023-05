Commenta con una battuta,, l'episodio che sabato ha condizionato il week end di Sergio Perez e portato a ottenere immagini chiarissime del fondo della RB19: " È da veri maleducati guardare ...F1 GP Miami 2023: Christian(Red Bull Racing) PRATICA COMUNE " In ogni caso " ha proseguito" credo che foto del genere vengano scattate di continuo nei weekend di gara, quando le ...Questo, in fondo, è uno deidel successo della Formula 1: andare incontro ai gusti del ... Le parole di' Se questa cerimonia è un vantaggio per la Formula 1, va bene. Per me l'importante ...

Horner e i segreti del fondo Red Bull: "Non si guarda sotto le gonne" Autosprint.it

Con una battuta, il team principal minimizza l'importanza d'aver rivelato la conformazione del fondo della RB19 ai rivali. La ricerca di informazioni è continua con il lavoro commissionato ai fotograf ...F1 Monaco, Chris Horner non si preoccupa dopo che la gru ha sollevato in volo la Red Bull RB19 svelando il disegno segreto del fondo progettato da Newey ...