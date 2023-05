Guerra in Ucraina | ora i russi vogliono annettere Kharkiv a Belgorod

(Di lunedì 29 maggio 2023) «Incorporarenella (vicina) regione di». È così che il governatore della russa, Vyacheslav Gladkov, ha risposto alla domanda su «cos'altro si possa fare per rendere sicura la regione, soprattutto i distretti lungo il confine» con l'. È stato Francis Scarr, giornalista di Bbc Monitoring, a pubblicare su Twitter pochi secondi di dichiarazioni del governatore diche, alla tv russa, appare certo nel rispondere sulla volontà dila regionedi, al confine tra le nazioni. E, alla domanda se ritenga sia possibile vedere tale soluzione, dopo un attimo di silenzio Gladkov ha replicato che a suo avviso si tratta «del modo migliore per risolvere i problemi di bombardamento della regione di ...

Il punto militare 468 | Arrestato dopo che aveva tentato di infiltrarsi all’Aia, è detenuto in Brasile dove diceva di essere nato: Washington e Mosca ne chiedono l’estrazione, potrebbe essere usato pe ...Missili russi in pieno giorno a Kiev: scene di caos, paura e fuggi fuggi nei rifugi in metropolitana. La Russia afferma di aver colpito "aeroporti militari" e di aver distrutto tutti i suoi obiettivi.