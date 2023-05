Guardate la Meloni | vi faccio un mazzo | Littizzetto fuori controllo | cosa le scappa di bocca

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 maggio 2023) Lucianasi sfoga e lancia l'ultimo assalto a Giorgiadal palco d'onore della Rai in prima serata a Che tempo che fa. L'attrice comica nel suo consueto monologo ha prima regolato i conti con la Rai: "Cara Rai, tu che sei partita con un canale e adesso ne hai più di Venezia. Tu che hai Tg1, Tg2 e, per ora, anche il Tg3. Tu che non hai più l'Annunziata. Eccoci arrivati alla fine della nostra relazione. Abbiamo retto a sette governi. Sono stati anni proprio belli, di allegria, fatica, grandi ascolti, ospiti importanti. Ogni anno pestavamo qualche merd*ne e ci spostavi di canale, ma abbiamo resistito: soprattutto grazie ai nostri milioni di spettatori che ci vogliono bene. Cara Rai, tu per me non sei la parte politica di turno che ti governa, tu sei Enzo Biagi, Mike Bongiorno, Piero e Alberto Angela, Pippo Baudo, Renzo Arbore, la mia ...