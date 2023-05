Gravina | «Il Napoli che va a Castel di Sangro con lo scudetto è un orgoglio per l’Abruzzo»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 29 maggio 2023) Il presidente della Figc, Gabriele, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa a margine del Premio Prisco 2023, che si è svolto a Chieti.ha parlato delle finali delle coppe europee in cui saranno impegnate le squadre italiane assicurando che sarà presente a tifare per loro. «Io andrò a seguire le finali UEFA da tifoso delle squadre italiane e non ho paura a riconoscere che è stata un’annata straordinaria. Sarò il 31 a Budapest, il 7 giugno a Praga e il 10 giugno a Istanbul a tifare le nostre squadre italiane».ha anche parlato dell’indotto portato dalin Abruzzo. Il ritiro deldi, ha detto, è unper l’intera regione. «L’idea di questa esplosione del turismo sportivo con ...