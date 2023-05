Guai, detrattori in servizio permanente effettivo, a sottovalutare le imprese di Max Verstappen nella 80° edizione del GP di(la 69° valida in F1). E' cominciato tutto in un sabato nero per ...... siamo pronti a dare tutto il supporto tecnico necessario" ha commentato l'ingegner, ...i contenuti della convenzione che prevede la collaborazione per la realizzazione di tesi di laurea su...Cambia la Formula 1, ma il Gran Premio diresta una fonte inesauribile di spunti già dal ... Idel venerdì però emergono anche dalla pit - lane, dove la mole di aggiornamenti racconta molto ...

GP Monaco: i 5 temi del fine settimana Autosprint.it

Un weekend superlativo da parte di Verstappen, mentre la Aston Martin di Alonso, pur se felicemente a podio, spreca forse un'occasione; gioia Ocon, delusione Ferrari ...Giornata di culto per gli appassionati di Formula Uno. Sarà anche impossibile vedere un sorpasso, ma il Gran Premio di Monaco equivale al Natale. Scandisce come un metronomo il passare del tempo e, pu ...