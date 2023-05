Golf | PGA Tour | Grillo vince il Charles Schwab Challenge 2023 | terzo Scheffler

(Di lunedì 29 maggio 2023) E’ l’argentino Emiliano(67 65 72 68) a conquistare il, torneo del PGAdi scena a Fort Worth, Texas. Battuto allo spareggio grazie a un birdie alla seconda buca l’americano Adam Schenk (66 67 67 72), che aveva concluso le 72 buche regolamentari con 272 (-8), proprio come il sudamericano. Un capolavoro al play-off gli ha però regalato il successo a, che torna a conquistare un titolo sul PGAdopo circa otto anni. Grazie a questo risultato incassa 1 milione e 556mila dollari, risalendo al 42° posto del ranking.posto con 273 (-7) ma tanti applausi per il numero uno del mondo, Scottie, che alla buca 8 si è inventato una ‘hole in one’. A pari merito con ...

Dopo essere diventato professionista nel 1961, 'Orso d'oro' " questo è il suo soprannome - ha vinto sei tornei Masters, cinque campionati, quattro titoli U. S. Open e tre British Open per un ...... un evento irripetibile che segnerà una svolta epocale per ilitaliano. Dieci anni fa - ha ricordato - precisamente il 26 maggio 2013, Manassero trionfò a Wentworth nel BMWChampionship, ...Sul percorso del RoyalClub (par 72), a Copenhagen in Danimarca, per vincere il veneto aveva ... 'La settimana perfetta' così l'ha definita il campione che 10 anni fa trionfava al...

Golf, PGA Tour: Grillo col brivido. L'argentino batte Schenk al playoff e si prende il Charles Schwab Challenge OA Sport

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...Dopo il Charles Schwab Challenge (PGA Tour) e il KLM Open (DP World Tour), resta invariata la Top 5 del ranking mondiale maschile di golf con il numero 1 Scottie Scheffler che, grazie al terzo posto n ...