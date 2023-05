Golden Gala Firenze 2023 in tv | data | orario | canale e diretta streaming

(Di lunedì 29 maggio 2023) Tutto pronto per il, in programma a: ecco la, l’, ile dove vederlo intv e. L’appuntamento con la 43^ edizione delPietro Mennea è per venerdì 2 giugno, dalle ore 18:30. Le stelle mondiali dell’atletica leggera gareggeranno allo stadio Ridolfi, in quella che si preannuncia una tappa cruciale in vista dei Mondiali di Budapest. L’incognita maggiore è legata a Marcell Jacobs, che ha rinunciato al meeting di Rabat, dove avrebbe dovuto esordire outdoor in questa stagione, ma spera di recuperare per. Al via invece Larissa Iapichino nel lungo, Samuele Ceccarelli sui 100 metri e tanti altri azzurri come Filippo ...

Ora Kerley è atteso dalla grande sfida, che 'insegue' da tempo, con Marcell Jacobs in programma per venerdì prossimo, 2 giugno, aldi Firenze. Non visualizzi questo contenuto Siamo ......14.58, terza prestazione in carriera, un tempo che lo porta direttamente alla rassegna iridata di Budapest e che è inferiore soltanto a quanto fatto nelle due passate edizioni del, a Roma ...In agenda c'è ildel 2 giugno a Firenze e sette giorni dopo il meeting di Parigi. Ci sarà LA DELUSIONE DEL CAMPIONE Jacobs ci teneva a questo debutto in Marocco. Sette giorni fa scriveva:...

Molinarolo da Golden Gala: è la terza italiana di sempre L'Arena

C'è grande attesa in vista della 43ma edizione del Golden Gala Pietro Mennea, in programma allo stadio Ridolfi di Firenze venerdì 2 giugno. L'evento, valevole come terza tappa della Diamond League di ...CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.57: L’appuntamento è per venerdì a Firenze per il Golden Gala. Grazie per averci seguito e buona serata! 21.55: Chiusura col botto con il grande risultato di E ...