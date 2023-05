Gli orologi al polso dei piloti di Formula 1

Leggi su gqitalia

(Di lunedì 29 maggio 2023) La1 è un mondo in cui ogni secondo conta, con iabituati ad affrontare velocità vertiginose con tempi di reazione fulminei. Non stupisce quindi che, al di là della competizione in pista, e dell'amore per le quattro ruote, idi1 siano accomunati da una grande passione: quella per gli. Questi preziosi accessori sembrano avere un posto speciale nell'universo delle corse, perchè, finiti i giri in pista, il cronometro non è solo uno strumento per misurare il tempo, ma anche un simbolo di stile e status. Charles Leclerc e Richard Mille Il motto di Richard Mille è “a racing machine on the wrist”: non è un caso, quindi, che la maison sia sponsor della scuderia Ferrari… e non stupisce certo che tra i suoi primissimi estimatori ci sia la punta di diamante del team: Charles ...