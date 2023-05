Gli Open Day di Roma per la CIE sono efficaci?

Leggi su giornalettismo

(Di lunedì 29 maggio 2023) Come stanno andando gliDay CIE indetti dal Comune di? A partire dal funzionamento e dai numeri in termini di adesione, proviamo a capire se iniziative come queste – inserite nell’ambito de “La città dei 15 minuti” – poscontribuire in maniera rilevante ad assottigliare i numeri alti e le richieste di CIE ache portano a liste di attesa che posarrivare fino a nove mesi. LEGGI ANCHE >>> Se CIE non funziona come faccio senza SPID?Day CIE, come funzionano? GliDay diCapitale per il rilascio della CIE prevedono l’apertura straordinaria di una serie di uffici e punti nei quali ritirare la carta di identità elettronica. Per il ritiro, come spiegato dal Comune disul sito nelle pagine ...