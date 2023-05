Gli impiantano un’interfaccia cervello-spinale | uomo paralizzato torna a camminare

(Di lunedì 29 maggio 2023) Grazie alla nuova tecnologia dell’interfacciaunreso paraplegico da un incidente èto a muoversi con le proprie gambe. I dispositivi tecnologici si rivelano preziosissimi in presenza di gravi handicap dato che permettono di riconquistare un’autonomia perduta per sempre.da 12 anni,grazie a una tecnologia innovativa – grantennistoscana.itMai la cosa è stata più vera come nel caso di Gert-Jan Oskam, quarantenne olandesedal 2011 a causa di un incidente in bicicletta avvenuto quando lavorava in Cina. L’infortunio lo aveva privato dell’uso delle gambe e delle braccia, rimaste compromesse per sempre. È stato lui il primo a testare l’interfaccia ...

... i lavoratori e le aziende in crisi meritano rispetto e solidarietà, tuttavia, in alcuni casi... che emergono le mezze figure chelotte divisive con incosciente disinvoltura pur di ...... i lavoratori e le aziende in crisi meritano rispetto e solidarietà, tuttavia, in alcuni casi... che emergono le mezze figure chelotte divisive con incosciente disinvoltura pur di ...

Gli impiantano un'interfaccia cervello-spinale: uomo paralizzato ... Grantennis Toscana

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Secondo quanto affermato dall'ex comandante dei vigili di Stresa, ci sarebbe un occultamento di entrate di circa 24 mila euro l'anno ...