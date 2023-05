Gli cade il cellulare in acqua mentre tenta di scattarsi un selfie | funzionario ordina di svuotare un’intera diga per recuperare il telefono

(Di lunedì 29 maggio 2023) Hato di prosciugare l’intero bacino idrico di unaperil suoda 1200 dollari che gli era scivolato dalle maniera intento aun. E’ costata cara ad ungovernativo dell’India questa folle trovata, untivo disperato di ritrovare ilcaduto rovinosamente in. Per tre giorni l’uomo, identificato dalla Bbc che dà la notizia come l’ispettore alimentare Rajesh Vishwas, ha fatto pompare due milioni di litri d’dalladi Kherkatta. Poi, neanche a dirlo, ilè stato sì ritrovato, ma a quel punto era troppo danneggiato per funzionare. Vishwas ha dichiarato che ...

