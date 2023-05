Giuseppe Cruciani mangia carne di orso al ristorante | scoppia la polemica

ha ordinato e mangiato carne di orso , in Friuli - Venezia Giulia, pubblicando il video sui social: 'Buonissima' ha commentato. 'Viene dalla Slovenia, non mi dovete rompere. È molto ...Rissa furibonda a La Zanzara su Radio24 tra Enzo Spatalino e David Parenzo che conduceva insieme ail programma radiofonico in diretta dal Festival dell'economia di Trento. In studio i toni si sono subito alzati quando Spatalino ha cominciato a parlare del caso Rai e di Lucia ...- - > Protesta animalista a Soave per la presenza di. Protesta animalista a Soave per la presenza di. Ieri, domenica 28 maggio, alle ore 19.25 circa, alcuni militanti di Centopercentoanimalisti si sono recati a Soave ...

Giuseppe Cruciani si è filmato mentre mangia carne di orso e ha condiviso il video sui social: la polemica è nata in un lampo.Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...