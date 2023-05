(Di lunedì 29 maggio 2023) Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano, ha parlato da Coverciano a margine dell’evento “Inside the Sport 2023, il calciomercato tra business e passione”. Tanti i temi trattati, ecco quanto evidenziato: Sono felice ed emozionato di essere qui. Ricevere un premio qui, nel tempio del calcio, è sempre una grande emozione. Spalletti ha fatto davvero un numero straordinario, voleva assolutamente questo risultato. L’anno scorso abbiamo creato le basi per fare questo grande Napoli. Grande meriti vanno a lui, oltre che ai ragazzi eproprietà. Si parladi giochisti e risultatisti, quest’anno ha toccato il massimo fra la bellezza e la semplicità, fra il palleggio e la verticalità. L’ha cercato, i ragazzi sono stati bravissimi, sono grandi giocatori, ma Spalletti ha fatto davvero un numero straordinario. Grazie ...

Giuntoli: “Tanto coraggio nel puntare su alcuni calciatori”, poi la risposta sul futuro alla Juve! Spazio Napoli

Il direttore sportivo del Napoli ha rilasciato alcune dichiarazioni sul palco dell'evento Inside the sport che si sta tenendo a Coverciano.