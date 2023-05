Giuntoli convinse ADL su…

(Di lunedì 29 maggio 2023) Cristianonelle ultime stagioni è riuscito a portare a Napoli dei veri e propri talenti. Il direttore sportivo è stato molto bravo a riuscire a compattare una rosa completa con giocatori pagati ad un prezzo non elevato. Nella scorsa finestra estiva di mercato sono arrivati ai piedi del Vesuvio Kim per circa 20 milioni L'articolo

Giuntoli convinse De Laurentiis: 'Compriamolo, è fortissimo'. Il retroscena AreaNapoli.it

Cristiano Giuntoli nelle ultime stagioni è riuscito a portare a Napoli dei veri e propri talenti. Il direttore sportivo è stato molto bravo a riuscire a ...Come ricorda Il Mattino, Cristiano Giuntoli, d.s. del Napoli, convinse Aurelio De Laurentiis, presidente azzurro, a puntare su Victor Osimhen, attaccante dei partenopei all'epoca al Lille, per una cif ...