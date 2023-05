Giroud | che torsione | gol da vero numero 9 Poi festeggia nella tribuna Juve!

Il Milan si assicura la qualificazione in Champions League battendo la Juventus per 1 - 0 con gol dial 40'. Il francese, ancora una volta ...8 A: la sua rete regala al Milan la qualificazione matematica alla Champions League 2023 - 24. Il francese è un calciatore sottovalutato,sa lavorare bene con la squadra,ha esperienza ...Sicurianche nel prossimo fine settimana potremo assistere a ogni partita senza retropensieri. ... Juve vuota, a Pioli bastaCalcio: tutte le notizie 29 maggio - 09:43

Juve-Milan 0-1, rivivi la diretta: Giroud manda Pioli in Champions, Allegri ko Corriere dello Sport

AC Milan made sure they will be playing in next season's Champions League by beating Juventus 1-0 in Turin on Sunday to ensure a top-four finish. © ANSA ...TORINO - L'eliminazione subita per mano del Siviglia in Europa League. Poi, subito dopo, altre due mazzate: la sentenza che toglie 10 punti in classifica, seguita un paio d'ore dopo dalla prestazione ...