Giro d' Italia a Roma | si chiude sul traguardo dei Fori E Mattarella incorona Roglic

(Di lunedì 29 maggio 2023) Questa volta è stato tutto perfetto. Niente maltempo come nel 2009, quando la maglia rosa Denis Menchov scivolò a cronometro sull'asfalto bagnato. Nessun problema di asfalto dissestato, come nel 2018. ...

Roma si è mostrata con il proprio miglior volto, con il sole e con il caldo, all'ultima tappa del Giro d'Italia, che la Città Eterna ha ospitato per la quinta volta nella sua storia.

In maglia rosa c'è Primoz Roglic, autore del ribaltone sabato con la trionfale vittoria nella cronoscalata del Lussari. Secondo, a 14", Geraint Thomas (Gb, Ineos-Grenadiers). Terzo a 1'15" Joao Almeida.