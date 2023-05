Giro d’Italia 2023 | il pagellone | Primoz Roglic perfetto Thomas super | bene Milan

Leggi su oasport

(Di lunedì 29 maggio 2023), voto 10: la sfortuna questa volta se l’è messa alle spalle. Ha chiuso un cerchio, dalla cronometro de La Planche des Belles Filles, a quella di Monte Lussari. Davanti al pubblico di casa lo sloveno ha dominato in lungo e in largo, haato anche un salto di catena e ha fatto saltare il banco agguantando il successo forse più prestigioso della carriera dopo i due alla Vuelta di Spagna. Geraint, voto 9: non partiva in prima fila nella griglia di partenza, addirittura aveva Geoghegan Hart (tanta sfortuna per lui) davanti nella Ineos Grenadiers. A cronometro è stato eccezionale e si èato in salita, trovandosi con 26” da gestire suprima della cronometro ...