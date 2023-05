Giro d’Italia 2023 | i bocciati | Fortunato impalpabile | Gaviria a secco | Cofidis la più debole

Leggi su oasport

(Di lunedì 29 maggio 2023) Tante sorprese, diversi corridori che hanno disputato un super(per fare due nomi, quelli di Nico Denz e Derek Gee), ma ci sono state anche diverse delusioni nella Corsa Rosa di quest’anno: andiamo a scoprire idopo la passerella di Roma di ieri. Andando a guardare la volata conclusiva nella Capitale non si può non citare Fernando. La Movistar puntava tanto sul colombiano che arrivava in Italia dopo un bellissimo successo al Romandia: per lui solo quattro top-10 ed una top-5, davvero troppo poco per il velocista più atteso. In casa azzurra ci si aspettava tanto da Lorenzo: reduce dalla vittoria nelle Asturie in classifica generale e da un positivo Tour of the Alps, il capitano della Eolo-Kometa poteva far bene in montagna. Per lui niente ...