Giro d’Italia 2023 | è un’Italia in grande crescita Caruso non delude | Zana e Milan sono il futuro

Leggi su oasport

(Di lunedì 29 maggio 2023) Si è chiusa ieri, nella splendida cornice dei Fori Imperiali a Roma, l’edizione numero 106 del. Come sempre la Corsa Rosa costituisce un palcoscenico importantissimo per ogni corridori, specie per quelli italiani, che spesso vengono sottoposti ad un severo scrutinio da parte di appassionati ed addetti ai lavori. Tra conferme e piacevoli novità, i corridori italiani hanno costituito una parte fondamentale della corsa, trovando vittorie importanti ed essendo protagonisti in molti momenti cruciali. Partiamo nella nostra analisi dai numeri: quattro vittorie di tappa con quattro corridori diversi, cinque secondi posti e sei terzi posti. La Maglia Ciclamino portata fino a Roma, quella Azzurra tenuta per otto tappe, una presenza continua di corridori in fuga e quarto posto nella classifica finale. Andiamo ora a fare una carrellata dei corridori ...