Giresunspor-Trabzonspor martedì 30 maggio 2023 ore 19 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di lunedì 29 maggio 2023) Dopo aver approfittato di due 0 a 3 consecutivi per ritornare a stretto contatto con la zona salvezza ildi Buz affronta quest’oggi in casa ildi Bjelica. Una gara da vincere per i biancoverdi, che hanno un calendario sulla carta abbordabile e che vincendo tutte le partite avrebbero la certezza di mantenere un posto in superlig per il terzo anno consecutivo. InfoBetting: Scommesse Sportive e