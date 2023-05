(Di lunedì 29 maggio 2023) «Lainsieme alla Valle d’Aosta può vantare ipiù. Solo il 17% dei convogli che circolano nella nostra regione ha infatti un’età superiore ai 15 anni e al termine del rinnovamento della flotta avremo un’età media di 4.5 anni. Rispetto al servizio pubblico regionale che abbiano ereditato anni fa si tratta di un passoo visto che oggi lapuò contare sucon prestazioni molto più qualificate e con un ritorno ovviamente diverso sulla qualità del servizio. Raccogliamo quindi i frutti di un grande lavoro svolto in questi anni in sinergia contalia». Così il presidente della Regione, in merito alla ...

Quella norma è stata inserita, il 9 maggio scorso, nel testo unico del nuovo codice della […] Attualità In Primo Piano Il Presidente della Regione Liguria,, augura un buon 2023: '...... condotta insieme al giornalista del Corriere della SeraBianconi, il presidente della Regione Liguria, l'ex ministro per gli Affari Europei Enzo Amendola ''in perfetta par ...... prima dell'inizio della trasmissione da lei condotta Mezz'ora in + durante la quale ha ricordato anche agli ospiti Enzo Amendola del Pd e il presidente della Regione Liguria,: "Ho ...

Giovanni Toti: «Passi avanti straordinari. In Liguria abbiamo i treni più "giovani" d'Italia» Secolo d'Italia

Al termine del rinnovamento della flotta, i treni liguri avranno un’età media di 4,5 anni e oltre il 90% dei mezzi sarà accessibile alle persone a ridotta mobilità ...“La Liguria insieme alla Valle d’Aosta può vantare i treni più giovani d’Italia. Solo il 17% dei convogli che circolano nella nostra regione ha infatti un’età superiore ai 15 anni e al termine del rin ...