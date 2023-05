Giovane incinta di sette mesi scomparsa da sabato | un appello per ritrovarla

(Di lunedì 29 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUna ragazza di 29 anni, Giulia Tramontano,didada Senago, nel Milanese. Da quel giorno non ha più avuto contatti con la famiglia. La, di professione agente immobiliare, è originaria della provincia di Napoli ma vive da cinque anni a Senago con il fidanzato che si sarebbe rivolto ai carabinieri di Senago per denunciarne la. Sui social è comparsa la sua descrizione: capelli lunghi e chiari, altezza 1,68, peso 68 chili circa e un vistoso tatuaggio sul braccio sinistro. Chiunque abbia sue notizie può contattare le forze dell’ordine al 112 oppure l’Associazione Penelope Lombardia al numero 380.7814931 che è stata contattata dai famigliari. I carabinieri stanno sentendo in queste ore ...

MILANO. Una ragazza di 29 anni, Giulia Tramontano, incinta di sette mesi è scomparsa da sabato da Senago, nel Milanese. Da quel giorno non ha più avuto contatti con la famiglia. La donna, di professione agente immobiliare, è originaria della provincia di Napoli. La donna è incinta, al settimo mese, e, secondo le primissime ricostruizioni, avrebbe portato via alcuni effetti personali. Amici e i conoscenti hanno dato il via a una catena di solidarietà per condividere la foto della donna.

