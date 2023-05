Giorgio Marchesi a Trescore per “Inedita”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 29 maggio 2023) Prosegue il festival “– Nuovi racconti per luoghi antichi”. Il protagonista che interpreterà i nuovi testi inediti è, bergamasco, classe 1974, noto attore di teatro, cinema e televisione. Tra i suoi film come interprete, ricordiamo La Stagione della Caccia – C’era una volta Vigata (2019), Un bacio (2016), Un marito di troppo (2014), Magnifica presenza (2012), Romanzo di una strage (2012). Tra le sue serie tv come interprete, invece, lo ricordiamo in Hotel Portofino (2022). Ecco il programma. Mercoledì 31 maggio alle 21 Palazzo Martinengo Villagana, Sale Marasino (BS) “Clementina” di Mirfet Piccolo conPaolo Malacarne, tromba Giovedì 1° giugno alle 21 Villa Suardi,Balneario “Appunti sulle ultime cose” di Livia Iannotta con ...